Андрей Мостовой рассказал, что им интересовался испанский клуб

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» вспомнил об интересе клуба из Испании.

— Ты мог хоть раз уехать в топ-чемпионат?

— Как-то ко мне подходил Владислав Николаевич Радимов — он же раньше играл в Испании. Говорил, что какой-то клуб интересовался мной, что я в шорт-листе.

— Что за клуб?

— Испанский середняк.