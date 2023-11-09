Мойзес — о Файзуллаеве: «Его ждет большое будущее»

Защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением об игре полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева.

«Аббос — очень важный игрок для нас. Он — очень умный, быстрый, помогает нам с ассистами, с голами. Уверен, что его ждет большое будущее», — цитирует Мойзеса Metaratings.ru.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о потенциале Файзуллаева.

20-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из узбекистанского «Пахтакора» в августе 2023 года. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 13 матчах этого сезона.