Мойзес — о Файзуллаеве: «Его ждет большое будущее»
Защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением об игре полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева.
«Аббос — очень важный игрок для нас. Он — очень умный, быстрый, помогает нам с ассистами, с голами. Уверен, что его ждет большое будущее», — цитирует Мойзеса Metaratings.ru.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о потенциале Файзуллаева.
20-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из узбекистанского «Пахтакора» в августе 2023 года. На его счету 1 гол и 6 результативных передач в 13 матчах этого сезона.
Источник: Metaratings
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