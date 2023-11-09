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Сегодня, 13:53

Яхимович: «Динамо» обыграет 2DROTS. Нужно доказать, что профессиональный футбол и медиалига несопоставимы»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Эрик Яхимович в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем матче бело-голубых против команды 2DROTS.

«Понятно, что соперник совсем из другой оперы, и осечек быть не должно. Если их не обыгрывать, то кого вообще? Не хватало еще проиграть команде из медиалиги. Нужно доказать, что профессиональный футбол и медиалига несопоставимы. Ни у кого не может быть никаких сомнений в победителе матча — спросите любого человека на улице, который смотрит футбол, он скажет то же самое», — сказал Яхимович «СЭ».

Экс-игрок «Динамо» также высказался об уровне игры 2DROTS.

«Понятно, что там ребята будут пытаться что-то сделать, доказать, и настрой у них будет соответствующий. Все равно следует отнестись к игре с полной серьезностью. Нужно взять и обыграть их на классе. Квалификация у футболистов совершенно разная, по-любому должны побеждать без каких-либо вопросов», — добавил Яхимович.

2DROTS одержали победу в суперфинале Московского кубка селебрити и получили право сыграть с «Динамо» в товарищеском матче, который состоится 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало встречи в 17:30 по московскому времени.

Футбол
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
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 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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