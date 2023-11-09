Яхимович: «Динамо» обыграет 2DROTS. Нужно доказать, что профессиональный футбол и медиалига несопоставимы»

Бывший футболист «Динамо» Эрик Яхимович в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем матче бело-голубых против команды 2DROTS.

«Понятно, что соперник совсем из другой оперы, и осечек быть не должно. Если их не обыгрывать, то кого вообще? Не хватало еще проиграть команде из медиалиги. Нужно доказать, что профессиональный футбол и медиалига несопоставимы. Ни у кого не может быть никаких сомнений в победителе матча — спросите любого человека на улице, который смотрит футбол, он скажет то же самое», — сказал Яхимович «СЭ».

Экс-игрок «Динамо» также высказался об уровне игры 2DROTS.

«Понятно, что там ребята будут пытаться что-то сделать, доказать, и настрой у них будет соответствующий. Все равно следует отнестись к игре с полной серьезностью. Нужно взять и обыграть их на классе. Квалификация у футболистов совершенно разная, по-любому должны побеждать без каких-либо вопросов», — добавил Яхимович.

2DROTS одержали победу в суперфинале Московского кубка селебрити и получили право сыграть с «Динамо» в товарищеском матче, который состоится 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало встречи в 17:30 по московскому времени.