Хомуха: «Уход Фернандеса ослабил ЦСКА. Он был одним из лидером команды»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о возможном переходе защитника армейцев Марио Фернандеса в «Сантос». По его мнению, уход 31-летнего бразильца ослабил красно-синих.

«Мы не знаем всех нюансов, деталей и договоренностей, какие были с ЦСКА, — приводит слова Хомухи «Спорт День за Днем». — Здесь мы только гадать будем и нецелесообразно делать какие-то выводы. Мне сложно что-то сказать, потому что мы не знаем внутренних договоренностей. Может быть в клубе были готовы сами отпустить Фернандеса».

Экс-полузащитник отметил, что Фернандес был одним из лидеров ЦСКА.

«Чемпионат только стартовал и нужно посмотреть вдолгую, что будет происходить. Уход Фернандеса, конечно, ослабил ЦСКА. Он был одним из лидером команды», — сказал он.

Напомним, что соглашение защитника с армейцами, которое рассчитано до 30 июня 2024 года, приостановлено с мая. Бразилец попросил красно-синих дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.