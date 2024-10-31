Дивеев: «Иногда, когда Акинфеев сделает ошибку, мы можем пихнуть»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с вратарем Игорем Акинфеевым.

— За что может пихнуть Акинфеев?

— Глупые ошибки. Например, идет прострел, который можно выбить в аут, а ты вынес его в угловой — тут начинается... Это нормальное явление. Иногда, когда он сделает ошибку, мы можем пихнуть.

— То есть и вы можете сказать ему, что он не прав?

— Конечно, это нормальное общение в команде. Ты должен спрашивать с себя, с партнеров. У нас взаимный обмен «пихача».

После 13-го тура ЦСКА занимает 5-ю строчку турнирной таблицы РПЛ с 24 очками.