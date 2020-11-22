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Защитник ЦСКА Дивеев сыграет с «Сочи» без защитной маски

14:01
Игорь Дивеев. Фото Twitter
Игорь Дивеев. Фото Twitter
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев примет участие в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи», несмотря на перелом носа. Он сыграет без защитной маски. Причем на разминку он вышел в ней, но снял ее на игру.

Защитник получил травму в матче Лиги наций Сербия — Россия (5:0). У Игоря Дивеева были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей носа со смещением.

ЦСКА — Сочи

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