Защитник ЦСКА Агапов не считает себя талисманом клуба

Защитник ЦСКА Илья Агапов поделился мнением о результатах команды с ним на поле.

«Со мной ЦСКА не проигрывает? Не верю, что являюсь таким талисманом. В команде такое не обсуждали», — приводит слова Агапова ТАСС.

В текущем сезоне 23-летний Агапов провел 16 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро. Контракт игрока с армейцами рассчитан до конца июня 2027 года.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 23 играх.