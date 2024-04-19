Семшов не видит смысла в возможной отставке Семака из «Зенита»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов объяснил, почему «Зениту» не нужно увольнять Сергея Семака с поста главного тренера.

«Семак уже приелся? Фергюсон 27 лет в «Манчестер Юнайтед» работал и никому не приедался. У нас сейчас такая тенденция: шесть-семь месяцев работы для тренера — долго. Давай менять! А какой смысл менять? У них все выстроено, «Зенит» занимает те позиции, которые нужно занимать, добивается успеха. Не вижу смысла менять тренера, чтобы также продолжать выигрывать», — цитирует Семшова «КП Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах.