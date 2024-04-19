Семшов заявил, что «Спартак» должен заключить новый контракт с Джикией

Бывший футболист «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов считает, что «Спартак» должен заключить новый контракт с защитником команды Георгием Джикией.

«Стоит ли «Спартаку» продлевать контракт с Джикией? В данной ситуации — да. Результаты неудачные, на поле не хватает дядьки, наставника. Если мы начнем смотреть, кто лидер в «Спартаке», мы никого не выделим. Кто-то должен завести команду, подбодрить своими действиями. Понятно, что Джикия долго не играл, он не в тонусе. Ну, ничего, на то он и профессионал, чтобы в любой момент проявить себя. Если Георгию будут больше доверять, он быстро поймает игровой ритм», — заявил Семшов в интервью «КП Спорт».

Джикия вышел на поле в ответной игре 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом» (0:0).