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Сегодня, 23:02

Защитник «Акрона» о Латышонке: «У него есть потенциал вырасти еще больше»

Руслан Минаев
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Защитник «Акрона» Роберто Фернандес поделился мнением об игре вратаря «Зенита» Евгения Латышонка, с которым они выступали в «Балтике».

«Он был ключевой фигурой в «Балтике» в прошлом сезоне. Поэтому Латышонок сейчас находится в «Зените», он полностью заслужил это место. На мой взгляд, у него есть потенциал и все шансы вырасти еще больше», — цитирует Фернандеса Legalbet.

Латышонок получил повреждение мышц бедра в матче 14-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1).

В этом сезоне 26-летний россиянин сыграл за «Зенит» в 15 матчах во всех турнирах.

Источник: legalbet.ru
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«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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