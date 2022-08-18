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Сегодня, 09:37

Зотов перейдет в «Крылья Советов». Игрок прошел медосмотр

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Зотов.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;

По данным «СЭ», защитник Георгий Зотов перейдет в «Крылья Советов». Игрок прошел медосмотр для трансфера.

Летом 32-летний футболист стал свободным агентом, не договорившись о новом контракте с «Рубином».

Трансфер в «Крылья Советов» может быть связан с возможным уходом Юрия Горшкова в «Спартак», по которому красно-белые сделали официальное предложение.

16 августа «Крылья Советов» сообщали, что Зотов прибыл в расположение клуба. Россиянин уже выступал за самарцев с 2017 по 2019 год.

Георгий Зотов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
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20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
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21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Зенит – Торпедо
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Николай Комличенко

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Спартак

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Даниил Уткин

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Батраз Гурциев

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И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
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