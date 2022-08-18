Зотов перейдет в «Крылья Советов». Игрок прошел медосмотр

По данным «СЭ», защитник Георгий Зотов перейдет в «Крылья Советов». Игрок прошел медосмотр для трансфера.

Летом 32-летний футболист стал свободным агентом, не договорившись о новом контракте с «Рубином».

Трансфер в «Крылья Советов» может быть связан с возможным уходом Юрия Горшкова в «Спартак», по которому красно-белые сделали официальное предложение.

16 августа «Крылья Советов» сообщали, что Зотов прибыл в расположение клуба. Россиянин уже выступал за самарцев с 2017 по 2019 год.