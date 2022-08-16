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16 августа, 12:34

Георгий Зотов прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Зотов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник Георгий Зотов прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарцев.

Клуб не уточнил, подписан ли с 32-летним россиянином контракт, или же он находится на просмотре.

Зотов уже выступал за «Крылья Советов» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2019/20 он играл за «Оренбург» на правах аренды, а затем перешел в «Рубин».

Футболист покинул казанский клуб по окончании прошлого сезона и сейчас является свободным агентом. В прошлом сезоне он принял участие в 29 матчах «Рубина» и не отличился результативными действиями.

Источник: https://t.me/fckssamara_official/3138
Георгий Зотов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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