Георгий Зотов прибыл в расположение «Крыльев Советов»
Защитник Георгий Зотов прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарцев.
Клуб не уточнил, подписан ли с 32-летним россиянином контракт, или же он находится на просмотре.
Зотов уже выступал за «Крылья Советов» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2019/20 он играл за «Оренбург» на правах аренды, а затем перешел в «Рубин».
Футболист покинул казанский клуб по окончании прошлого сезона и сейчас является свободным агентом. В прошлом сезоне он принял участие в 29 матчах «Рубина» и не отличился результативными действиями.
Источник: https://t.me/fckssamara_official/3138
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|Зенит
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|2
|0
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|11
|
3
|Ростов
|5
|3
|2
|0
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|11
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-9
|9
|
6
|Динамо
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
7
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|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
9
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|5
|2
|1
|2
|8-6
|7
|
10
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|5
|2
|0
|3
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|6
|
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|1
|2
|2
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|5
|
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|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|5
|0
|2
|3
|7-12
|2
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
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|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
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|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|- : -
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|- : -
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
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|Г
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|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
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Урал
|4
|1
|0
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