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«Спартак» направил в «Крылья» запрос на трансферы Ежова и Горшкова

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Юрий Горшков, Дмитрий Цыпченко, Иван Сергеев, Роман Ежов (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным СЭ, «Спартак» направил запрос в «Крылья Советов» относительно возможных трансферов полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова.

В текущем сезоне 24-летний Ежов провел 5 матчей за самарцев, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 1,5 миллиона евро. Контракт Ежова с «Крыльями» действует до 30 июня 2025 года.

На счету 23-летнего Горшкова в нынешнем сезоне 5 игр. Его стоимость на Transfermarkt составляет 1,7 миллиона евро. Контракт защитника с самарцами действует до конца июня 2025-го.

«Крылья» занимают 11-е место с 5 очками в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — первый с 13 баллами.

20.08.2022 | Динамо — Спартак
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Роман Ежов
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 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
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Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
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 6
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Николай Комличенко

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 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

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Ростов

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Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
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Локомотив

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