«Спартак» направил в «Крылья» запрос на трансферы Ежова и Горшкова

По данным СЭ, «Спартак» направил запрос в «Крылья Советов» относительно возможных трансферов полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова.

В текущем сезоне 24-летний Ежов провел 5 матчей за самарцев, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 1,5 миллиона евро. Контракт Ежова с «Крыльями» действует до 30 июня 2025 года.

На счету 23-летнего Горшкова в нынешнем сезоне 5 игр. Его стоимость на Transfermarkt составляет 1,7 миллиона евро. Контракт защитника с самарцами действует до конца июня 2025-го.

«Крылья» занимают 11-е место с 5 очками в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — первый с 13 баллами.

20.08.2022 | Динамо — Спартак