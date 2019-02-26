Защита Мамаева: главные доводы

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.

Защита Павла Мамаева во время заседания выступила со следующими доводами:

– Следствие искусственно навязывает состав тяжкого преступления.

– Суд первой инстанции пошел по формальному пути и согласился с доводами следствия, не придал веского значения доводам защиты.

– Суд первой инстанции не проанализировал утверждения о том, что обвиняемые могут скрыться и повлиять на следствие.

Также напомним, почему Кокорин и Мамаев не могут скрыться: они сдали загранпаспорта.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!