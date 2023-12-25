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Сегодня, 14:16

Зарема: «Промес однозначно лучший игрок «Спартака» в 2023 году»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала лучших футболистов московской команды в этом году.

— Вы назвали Промеса «красным перчиком» «Спартака». Он лучший в «Спартаке» в 2023-м?

— Однозначно. Промес, несмотря на возраст, тащил за собой команду на протяжении всего года, побил несколько рекордов. Без его лидерских качеств и умений решать момент «Спартак» не набрал бы и половины очков, — цитирует Салихову Metaratings.ru.

— Могли бы назвать топ-3 игроков «Спартака» в 2023-м?

— Мне сложно назвать троих, кто бы реально спрогрессировал в этом году. Было приятно наблюдать за игрой Пруцева, Зиньковского и Литвинова — тех ребят, кто по непонятным мне причинам часто сидел на скамейке и выигрывал конкуренцию у приобретенных игроков.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков за 18 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-promes-odnoznachno-luchshii-igrok-spartaka-v-2023-godu-318703/
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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