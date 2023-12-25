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Сегодня, 14:15

Романцев: «С некоторых пор смотрю футбол без звука»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев
Олег Романцев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев специально для «СЭ» ответил на вопрос известного журналиста Виктора Гусева — о работе современных футбольных комментаторов.

— Олег Иванович, исхожу из того, что вы все-таки смотрите футбол по ТВ со звуком. Если да, то как часто вы не соглашаетесь с комментатором? Возможно, были какие-то вопиющие случаи, которые вас возмутили? А может, напротив, случалось, когда комментатор подмечал в игре что-то важное даже для опытного тренера?

— Возможно, Виктор, удивлю тебя, сообщив, что с некоторых пор смотрю футбол без звука. И не потому, что меня раздражают комментарии твоих коллег. Просто привык смотреть футбол по-своему, про себя размышляя о происходящем на экране. При этом ощущаю себя рядовым болельщиком. Сейчас футбола по ТВ очень много. Как и тех, кто с микрофоном рассказывает о нем. Когда-то это была штучная профессия. И такие имена, как Вадим Синявский, Николай Озеров, Виктор Набутов, Владимир Маслаченко, вошли не только в историю легенд репортажа, но и нашего спорта. Мне посчастливилось общаться с коренным спартаковцем Николаем Николаевичем Озеровым, хотя в народе он считался хоккейным комментатором. Дружил с Володей Маслаченко, который, бывало, летал с нами на матчи еврокубков. Светлая ему память... Могу сказать, что в каких-то вопросах мне было интересно знать мнение Виктора Гусева, которого считаю профессионалом своего дела. И хотя оно не всегда совпадало с моей позицией, это давало повод для размышлений. Главное, что ты его никогда не навязывал болельщикам, чем, увы, грешат некоторые из коллег нынешнего поколения.

Виктор Мелехин падает в&nbsp;снег в&nbsp;матче ЦСКА и &laquo;Ростова&raquo;. «Карпин прав — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы!» Интервью Романцева

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
Виктор Гусев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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