Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:53

Зарема: «Грамотный специалист просто покрутит у виска, когда узнает об интересе от «Спартака»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что грамотный функционер не согласится занять должность спортивного директора московского клуба.

— Я не верю, что грамотный специалист приедет в «Спартак». Для начала он посмотрит, кто был до него. Амарал, Эшворт... Захочет ли поставить свое имя через запятую после этих персонажей? Дальше посмотрит, кто его руководитель. А там некто Малышев. Бывший консультант, писал в воздух какие-то фантастические стратегии для РФС, о чем и где конечный продукт? Естественно, опытный спортдир в первую очередь посмотрит, кто за все платит. Нефтяная компания (если погуглит последние новости, то еще больше озадачится) и совет директоров от нее, которые априори всегда в белом, какое бы решение не приняли и сколько бы не косячили. А разгребать и пачкаться будет только спортивный директор. Грести нефтяные евро, бразильский реал и аргентинские песо желающих много. Но кто согласится реально работать на благо клуба, а не просто нести бред про создание семьи, традиции и проводить обряд целования ромбика для очередных футболистов-туристов в музее «Спартака»? Бонгонда вон до сих пор никого не знает из прошлого, и ромбик для него — это лишь пароль к зарплатной карточке. Мог бы Малышев в самолете начать читать лекции своим легионерам об истории клуба, хоть какая-то польза от его прибывания рядом с командой. Лирическое отступление.

Так вот будущий спортивный директор еще в неведении о всех подводных течениях, еще не знает, что Станковича ему уволить нельзя ровно как Амарал не мог принять самостоятельно решения по Абаскалю. Еще не знает, что женская команда — это отдельный цех, и в академии его с хлебом и солью не встретят.

В нынешних условиях (внешних и внутренних) задавать высокие параметры поиска — это неадекватное, утопичное представление о футбольной реальности. Грамотный специалист просто покрутит у виска, когда узнает об интересе от «Спартака».

10 ноября португальский специалист Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака». Он занимал эту должность с декабря 2023 года.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Читайте также
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой ракете «Нептун» ВСУ
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Турнир UFC Fight Night 248 пройдет в Макао в субботу, 23 ноября
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Задержан еще один фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Балахнин — о матче «Спартак» — «Локомотив»: «В этой игре все может быть»
Наумов назвал преимущество «Локомотива» над «Спартаком»
Семак: «Оренбург» хорошо играет дома. «Зенит» ждет непростой матч»
Лусиано: «Возвращение Глушенкова — очень важный момент, он один из ключевых игроков»
Левников назначен на матч «Спартак» — «Локомотив»
Представитель Койты рассказал, когда игрок вернется в расположение ЦСКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Балахнин — о матче «Спартак» — «Локомотив»: «В этой игре все может быть»

Семак назвал нынешний «Зенит» продолжателем традиций чемпионов-1984
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости