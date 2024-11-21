Семак назвал нынешний «Зенит» продолжателем традиций чемпионов-1984

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на открытой студии ФК «Зенит» и «Радио Зенит» в петербургском Доме книги высказался о 40-летнем юбилее первого чемпионства сине-бело-голубых.

— Большой день. Поздравляю жителей города, игроков, тренерский штаб — всех, кто был причастен к первой победе. Первая — это первая. Это день, с которого начался большой путь для клуба с точки зрения завоевания трофеев, точка отсчета, которая впоследствии послужила толчком в развитии футбола. Мы рады, что продолжаем традиции, которые были заложены еще в 1984 году. Традиция одна — всегда стараться побеждать, — передает слова Семака корреспондент «СЭ».

40 лет назад «Зенит» впервые стал чемпионом страны, одержав победу в первенстве СССР-1984.