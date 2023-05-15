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Сегодня, 03:25

Защитник «Сочи» Терехов заявил, что его не удивило увольнение Бердыева из клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, как воспринял увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера команды.

«Побеждать. Играть за свое имя, которое мы зарабатывали в прошлом сезоне. Что мешало делать это весной? Нельзя по одному щелчку пальцев переходить с одного футбола на другой. Для этого нужно время. Строить что-то новое всегда тяжело.
Почему клуб расстался с Бердыевым? Это не ко мне вопросы. Задача футболистов — выполнять то, что требует тренерский штаб. Это не наши дела — лезть в те вопросы, решать или спрашивать, что, почему и как. Удивила ли меня его отставка? Меня — нет, не удивила. Почему меня что-то должно удивлять? Ну приняли руководители такое решение. Значит, нам остается только работать и подстраиваться под требования нового главного тренера. Что поменял Хохлов? Повторюсь, что-то кардинально сложно поменять. В любом случае нужно время. Но в целом, по моему мнению, да, Хохлов старается менять. Вернуть тот футбол, который показывали в прошлом сезоне. Пока эпизодически это получается, но опять же, для всего нужно время», — приводят «Известия» слова Терехова.

Бердыев возглавлял «Сочи» с ноября 2022 года по апрель 2023 года. Под его руководством команда провела пять официальных матчей, одержала две победы и потерпела три поражения.

Источник: https://iz.ru/1512464/aleksei-fomin/ot-igry-sochi-v-serebrianyi-sezon-vse-kaifovali-khotim-ee-vernut
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
Сергей Терехов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 2 : 1
13.05 14:00
Химки – Спартак
 1 : 1
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 2 : 2
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 3 : 0
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 1 : 1
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 0 : 3
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 1 : 0
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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