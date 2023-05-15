Защитник «Сочи» Терехов заявил, что его не удивило увольнение Бердыева из клуба

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, как воспринял увольнение Курбана Бердыева с поста главного тренера команды.

«Побеждать. Играть за свое имя, которое мы зарабатывали в прошлом сезоне. Что мешало делать это весной? Нельзя по одному щелчку пальцев переходить с одного футбола на другой. Для этого нужно время. Строить что-то новое всегда тяжело.

Почему клуб расстался с Бердыевым? Это не ко мне вопросы. Задача футболистов — выполнять то, что требует тренерский штаб. Это не наши дела — лезть в те вопросы, решать или спрашивать, что, почему и как. Удивила ли меня его отставка? Меня — нет, не удивила. Почему меня что-то должно удивлять? Ну приняли руководители такое решение. Значит, нам остается только работать и подстраиваться под требования нового главного тренера. Что поменял Хохлов? Повторюсь, что-то кардинально сложно поменять. В любом случае нужно время. Но в целом, по моему мнению, да, Хохлов старается менять. Вернуть тот футбол, который показывали в прошлом сезоне. Пока эпизодически это получается, но опять же, для всего нужно время», — приводят «Известия» слова Терехова.

Бердыев возглавлял «Сочи» с ноября 2022 года по апрель 2023 года. Под его руководством команда провела пять официальных матчей, одержала две победы и потерпела три поражения.