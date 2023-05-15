Орлов: «Зениту» повезло с бразильцами. Малком имеет моральное право уйти»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе нападающего Малкома «Зенита» в летнее трансферное окно.

«Стоит ли ждать шестое чемпионство подряд после ухода Малкома и Клаудиньо? Зачем загадывать? А потом — придут другие легионеры. Вы считаете, что на деньги от возможной продажи легионеров не пригласить других? Поиск игроков — тоже система. С бразильцами «Зениту» повезло. Я не знаю, уйдет ли Малком. Но он имеет моральное право уходить. Он по-настоящему отработал контракт», — приводит Sport24 слова Орлова.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Ранее появлялась информация об интересе к 26-летнему бразильцу со стороны «ПСЖ» и «Арсенала».