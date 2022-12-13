Зарема назвала Абаскаля лучиком солнца для российского футбола

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась с «СЭ» мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нем есть уверенность, сила, желание и знания. В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб. Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе — провал. Абаскаль — рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола», — сказала Зарема «СЭ».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны с 36 очками после 17 туров.