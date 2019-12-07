Запашный еще раз объяснил свои слова про «покрошить фанатов»

Известный дрессировщик Эдгард Запашный еще раз объяснил свой призыв жестко разбираться с болельщиками на трибунах, которые позволяют себе нецензурные кричалки и вызывающее поведение.

До этого Запашный осудил оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

- В первоисточнике я разделил понятия: болельщик, фанат и «ультрасы», — приводит РБК слова Запашного. — И вот когда прозвучал вопрос: «Скажите, пожалуйста, что делать с теми людьми, что беспределят на стадионах, с теми, кто начинает сталкиваться на стадионах и за ними, которые сжигают машины и стадионы» — я сказал, что надо признать, что все методы культурного формата не работают. Что все призывы от самих клубов к дружбе не работают. И, к сожалению, единственным способом остается введение ОМОНа, хотя, чего скрывать, он уже там. На всех матчах уже присутствуют силовики с очень большими возможностями.

Сейчас на современном футболе, и я подчеркиваю — только на футболе, ибо ни на одном другом виде спорта нет ничего подобного. Потому что эти «ультрасы» выбрали футбол как поле битвы. И вот с ними надо разговаривать только жестко, другого языка они не понимают. Еще раз подчеркиваю, только с «ультрасами» нужен такой разговор. На силу надо применять только силу.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр