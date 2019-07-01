Зампред ОНК: "Кокорин и Мамаев не надеются, что их отправят в одну колонию"

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева должны отправить в колонию общего режима в течение 10 ближайших дней, сообщила "СЭ" Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

Все четверо признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Поступил ли апелляционный приговор в СИЗО?

– Думаю, что сейчас приговор уже пришел в "Бутырку". В пятницу, когда мы посещали СИЗО, он еще не был доставлен, известно было лишь, что суд отправил его. Доставка занимает 1-2 рабочих дня, логично предположить, что приговор уже привезли.

– Когда теперь этапируют Кокорина и Мамаева?

– В течение 10 дней их обязаны отправить в колонию. Дольше задерживать уже не имеют права.

– Поместят ли братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого в одну колонию?

– Сейчас нельзя четко ответить "да" или "нет". В ФСИН заявили, что постараются отправить их в одну колонию, но вопрос в том, как это происходит технически. Поступают заявки от определенных колоний, в которых освобождаются места. В одной колонии может быть два места, в другой – три. Теоретически можно подобрать колонию, которая может принять четверых человек, но нужно ведь учитывать еще и режим.

Кокориных, Мамаева и Протасовицкого приговорили к общему режиму, но у нас много колоний строгого режима. В общем, нужно, чтобы сошлось множество факторов, хотя не вижу ничего сложного в том, чтобы постараться отправить ребят в одно учреждение. Тем не менее сами ребята на это не надеются. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев – всё. Как проходил последний суд перед отправкой в колонию // Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды