Захарян поделился впечатлениями от дебютного гола в матче «Динамо» с «Ахматом»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался по поводу первого гола в дебютном матче в стартовом составе. Московский клуб обыграл грозненский «Ахмат» в 20-м туре РПЛ со счетом 2:1.

«Да, я очень рад, что получилось заработать пенальти и забить. Главное, что команда победила. Теперь нужно работать дальше и продолжать в том же духе. Ко мне подошел главный тренер, мы поговорили, и он сказал, что я буду в стартовом составе. Перед матчем немного волновался, но во время игры всё прошло.



Болельщикам очень им благодарен. Они меня очень заряжают, так что постараюсь своей игрой отблагодарить их», — цитирует 17-летнего игрока пресс-служба «Динамо».

После матча главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что Закарян сделал большой шаг в развитии.