Заболотный отдал голевую передачу за "Зенит-2" в матче против "Мурома"

28-летний нападающий "Зенита" Антон Заболотный отдал результативную передачу в составе "Зенит-2" в матче 1-го тура Олимп-ПФЛ против "Мурома", сообщается в Twitter питерского клуба.

Встреча завершилась победой петербуржцев - 2:0. Счет был открыт после автогола игрока "Мурома" Кирилла Макеева, еще один мяч забил Сергей Шалин с передачи Заболотного.

В числе возможных вариантов, куда Заболотный может отправиться в аренду - "Уфа" и "Сочи".

В прошлом сезоне Заболотный провел в составе петербуржцев 30 официальных матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

1-й тур

"Муром" - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1)

Голы: Шалин, 16 - в свои ворота (0:1). Макеев, 87 (0:2).

Судья: Вертков (Москва).

16 июля. Муром. Стадион "им. Виктора Лосева".