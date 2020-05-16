«За «Спартак» Керимов дал по миллиону рублей каждому». Лахиялов рассказал о премиальных в клубах из Махачкалы и Грозного

Бывший нападающий «Анжи» и «Терека» Шамиль Лахиялов в интервью «СЭ» сообщил размер премиальных в этих клубах за победы над топ-командами РПЛ.

— Огромные эмоции были, когда с «Тереком» обыграли «Зенит» 3:2. А премиальные какие получили, ооо! Нереальные! — говорит Лахиялов. — Здорово было «Спартак» в Лужниках обыграть 3:0. Они еще какой-то юбилей отмечали. Ну и победа 5:0 в Лиге Европы над АЗ стоит особняком.

— Стоп-стоп, я зацепился за рифму «нереальные премиальные». Это сколько ж вам дали за «Зенит»?

— Рамзан Ахматович объявил пятикратные. А за «Спартак» Сулейман дал по миллиону рублей каждому. (Юрий Голышак)

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