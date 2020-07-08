За что удален Тедеско? Как его накажет КДК?

По данным «СЭ», арбитр Сергей Лапочкин удалил из технической зоны главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, показав ему две желтые карточки. За это спартаковцу грозит автоматическая дисквалификация на одну игру.

Но, судя по всему, тренер «Спартака» уже после удаления успел что-то сказать первому ассистенту Антону Аверьянову. Также есть информация, пока неподтвержденная, что Тедеско произвел какое-то действие в отношении резервного судьи Ивана Сиденкова.

В таком случае КДК помимо одноматчевой дисквалификации применит к нему дополнительное наказание. Его срок зависит от того, что бригада судей напишет в протоколе и рапорте. (Александр Бобров)