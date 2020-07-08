За что удален Тедеско? Как его накажет КДК?
8 июля 2020, 23:03
По данным «СЭ», арбитр Сергей Лапочкин удалил из технической зоны главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, показав ему две желтые карточки. За это спартаковцу грозит автоматическая дисквалификация на одну игру.
Но, судя по всему, тренер «Спартака» уже после удаления успел что-то сказать первому ассистенту Антону Аверьянову. Также есть информация, пока неподтвержденная, что Тедеско произвел какое-то действие в отношении резервного судьи Ивана Сиденкова.
В таком случае КДК помимо одноматчевой дисквалификации применит к нему дополнительное наказание. Его срок зависит от того, что бригада судей напишет в протоколе и рапорте. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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