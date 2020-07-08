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За что удален Тедеско? Как его накажет КДК?

8 июля 2020, 23:03
8 июля. Москва. «Спартак» — «Локомотив» — 1:1. Доменико Тедеско и Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 июля. Москва. «Спартак» — «Локомотив» — 1:1. Доменико Тедеско и Сергей Лапочкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», арбитр Сергей Лапочкин удалил из технической зоны главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, показав ему две желтые карточки. За это спартаковцу грозит автоматическая дисквалификация на одну игру.

Но, судя по всему, тренер «Спартака» уже после удаления успел что-то сказать первому ассистенту Антону Аверьянову. Также есть информация, пока неподтвержденная, что Тедеско произвел какое-то действие в отношении резервного судьи Ивана Сиденкова.

В таком случае КДК помимо одноматчевой дисквалификации применит к нему дополнительное наказание. Его срок зависит от того, что бригада судей напишет в протоколе и рапорте. (Александр Бобров)

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