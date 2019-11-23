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«Оренбург» — «Ахмат»: арбитр ошибся, не назначив пенальти?

12:25
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат». 23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат». 23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат». 23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат». 23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
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На 20-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» ошибся арбитр Алексей Еськов, не назначив пенальти в ворота гостей, когда после удара Малых защитник грозненцев Анхель в падении остановил мяч, высоко задрав руку. Это видно на видеоповторе.

23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».

Возможно, со своей позиции судья всех деталей не видел. (Александр Бобров)

23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Оренбург — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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