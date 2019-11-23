«Оренбург» — «Ахмат»: арбитр ошибся, не назначив пенальти?
12:25
На 20-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» ошибся арбитр Алексей Еськов, не назначив пенальти в ворота гостей, когда после удара Малых защитник грозненцев Анхель в падении остановил мяч, высоко задрав руку. Это видно на видеоповторе.
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
Возможно, со своей позиции судья всех деталей не видел. (Александр Бобров)
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
23 ноября. Оренбург. «Оренбург» — «Ахмат».
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