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Юсупов стал игроком «Сочи»

16:05
Артур Юсупов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артур Юсупов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Сочи» объявил о переходе полузащитника Артура Юсупова. Как ранее сообщал «СЭ», он пополнил команду на правах свободного агента.

31-летний полузащитник ранее выступал за «Динамо», летом у него закончился контракт с бело-голубыми.

В минувшем сезоне он провел 21 матч за московскую команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Игрок уже прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам, став седьмым новичком этого межсезонья. Ранее состав сочинцев пополнили защитники Эмануэль Маммана и Сергей Терехов, полузащитники Александр Руденко, Жоаузинью, Ивелин Попов и Данил Пруцев.

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