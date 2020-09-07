«Сочи» объявил о переходе полузащитника Артура Юсупова. Как ранее сообщал «СЭ», он пополнил команду на правах свободного агента.

??Полузащитник Артур Юсупов стал игроком «Сочи».



Ранее Артур выступал за петербургский «Зенит» и «Ростов», однако большую часть карьеры футболист провел в московском «Динамо».#ДоброПожаловать pic.twitter.com/9DrEA8cNok — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 7, 2020

31-летний полузащитник ранее выступал за «Динамо», летом у него закончился контракт с бело-голубыми.

В минувшем сезоне он провел 21 матч за московскую команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Игрок уже прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам, став седьмым новичком этого межсезонья. Ранее состав сочинцев пополнили защитники Эмануэль Маммана и Сергей Терехов, полузащитники Александр Руденко, Жоаузинью, Ивелин Попов и Данил Пруцев.