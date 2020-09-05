«Сочи» подпишет контракт с Юсуповым

По данным «СЭ», в ближайшее время «Сочи» объявит о подписании соглашения с Артуром Юсуповым, который пополнит клуб на правах свободного агента. Стороны обо всем договорились.

31-летний полузащитник уже присоединился к команде и прошел тесты. В последнее время Юсупов выступал за «Динамо», летом у него закончился контракт с бело-голубыми.

В минувшем сезоне хавбек провел 21 матч за московскую команду, забил один гол и сделал одну результативную передачу. (Константин Алексеев)