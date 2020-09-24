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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юрий Жирков: «С учетом игры дома, вскрыть защиту «Уфы» будет легче»

15:37
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Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

— То, что потеряли очки в Екатеринбурге, это, конечно, не очень хорошо, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Жиркова. — С «Уфой» готовимся играть только на победу.

— Вскрывать оборону соперника будет тяжело?

— Думаю, с учетом того, что играем дома, это будет сделать чуть легче, чем с такими командами на выезде. Но, в то же время, «Уфа», на мой взгляд, действительно станет обороняться большинством. Играть от обороны. Так что будем надеяться, у нас получится вскрыть ее защиту.

— «Уфа» удивляет большим количеством пропущенных мячей по сравнению с прошлым сезоном?

— У них многие хорошие игроки ушли в более солидные клубы. Так что это неизбежно в такой ситуации. Наверное, на игре в обороне и сказывается.

— Насколько игроки «Зенита» злы на себя из-за очковых потерь в последних матчах?

— Всегда хочется побеждать, в том числе, на выезде, где мы теряли очки. И, конечно, дома. Так что будем стараться. Это футбол, в нем все может быть, и потери очков тоже. Будем играть с «Уфой» только на победу.

— Перед этим туром у «Зенита» и «Спартака» одинаковое количество очков. Дополнительная интрига для тура?

— Для тура и для всего чемпионата.

— На этой неделе болельщики «Зенита» отпраздновали юбилей, 40 лет. Еще один стимул для команды в субботу?

— Очень надеюсь, что поздравим фанатов именно хорошей игрой и победой.

Матч «Зенит» — «Уфа» состоится в субботу, 26 сентября. Начало — в 16.30 (мск).

Следующий матч

Место: 1 | Очки: 17
Зенит
Н В Н П В
16:30 26/09/2020
- : -
+9 =4 -1 (17 - 5)
Место: 14 | Очки: 5
Уфа
П В П Н П
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Д. Круговой
6.33
Ф. Малком
6.25
Дуглас Сантос
6.25
А. Беленов
6.25
О. Данченко
5.80
Й. Неделчару
5.75
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Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-09-24-yuriy-zhirkov-s-ufoy-budem-igrat-tolko-na-pobedu.htm

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