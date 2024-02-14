Игнатьев: «Включать «Спартак» в чемпионскую гонку будет слишком неоправданно»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Спартак» может побороться за попадание в тройку РПЛ по итогам сезона.

«Включать «Спартак» в чемпионскую гонку будет слишком неоправданно, потому что предпосылок к этому никаких нет. Но за тройку они могут побороться. «Спартак» — непредсказуемая команда. В весенней части чемпионата они могут как выстрелить, так и провалиться. На стороне Абаскаля то, что он не первый год работает в клубе и уже проводил с командой долгие зимние сборы, должен внести правильные корректировки исходя из опыта прошлого сезона», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

«Спартак» занимает 5-е место в чемпионате России после первой части сезона, набрав 30 очков за 18 туров.