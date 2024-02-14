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14 февраля, 08:00

Игнатьев: «Включать «Спартак» в чемпионскую гонку будет слишком неоправданно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Спартак» может побороться за попадание в тройку РПЛ по итогам сезона.

«Включать «Спартак» в чемпионскую гонку будет слишком неоправданно, потому что предпосылок к этому никаких нет. Но за тройку они могут побороться. «Спартак» — непредсказуемая команда. В весенней части чемпионата они могут как выстрелить, так и провалиться. На стороне Абаскаля то, что он не первый год работает в клубе и уже проводил с командой долгие зимние сборы, должен внести правильные корректировки исходя из опыта прошлого сезона», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

«Спартак» занимает 5-е место в чемпионате России после первой части сезона, набрав 30 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-spartak-nepredskazuemaya-komanda-vesnoj-mogut-kak-vy-strelit-tak-i-provalit-sya/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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