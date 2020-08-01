Юрий Семин: «Знакомство с Николичем? Я его не видел»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не знаком с Марко Николичем, который пришел ему на смену в московский клуб.

Отметим, что оба тренера посетили матча 1-го тура Олимп-ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2» в Спортивном городке Лужников. И даже сидели рядом на трибуне.

— Знакомство с Николичем? Я его не видел, — заявил Семин. (Севастиан Терлецкий)