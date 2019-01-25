Юрий Семин: "У "Ростова" лучшая физическая готовность"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин дал интервью в преддверии матча против "Ростова"​ в рамках турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер", который проходит в Катаре.

– Выздоровел Фарфан, ему нужна игровая практика, сегодня дадим ему сыграть 45 минут. Аналогично с Рыбусем. Игра "Зенита" и "Спартака"? Предыдущий матч пускай оценивают тренеры этих клубов. Наш уровень готовности такой, какой натренировали, сегодня 10-й день подготовки. "Локомотив" настраивается и играет с мотивацией. Могу сказать, что у "Ростова" лучшая физическая готовность среди всех команд на этом турнире. Это было заметно еще по матчу с красно-белыми. Предстоящий матч мы будем играть изо всех сил, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Ростов" – "Локомотив": турнир в Катаре, онлайн-трансляция, 25 января, начало – 21.30 (мск).

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