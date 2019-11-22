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Юрий Семин: «У «Локомотива» не было неудачной серии»

21:53
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ над «Тамбовом» (3:2). Москвичи выиграли впервые за четыре встречи в чемпионате России.

— Какая-то рваная игра получилась, — сказал Семин в эфире «Матч Премьер». —  Очень хорошие были отрезки в первом тайме. Использовали преимущество. Во втором — допустили ошибки, счет выровнялся. Началась нервозность. Молодцы, что нашли момент для того, чтобы матч выиграть. У нас не было неудачной серии. Все было удачное.

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Тамбов — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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