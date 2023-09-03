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Сегодня, 10:59

Семин подтвердил участие в матче легенд: «Общение с Каррерой будет позже»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил свое участие в матче легенд «Спартака» и сборной мира.

Ранее директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил, что Семин вместе с Массимо Каррерой будут возглавлять сборную мира.

«Приеду в Москву, чтобы принять участие в матче памяти Цымбаларя. Пока что с Массимо Каррерой не общался, это будет позже. Очень хорошо, что «Спартак» и наша федерация не забывает таких игроков, как Цымбаларь. Он был одним из ведущих игроков страны. В честь него будет матч — это самое главное. Ребята повидаются между собой, приедут иностранцы, которые играли в России. Спортивная часть будет на втором плане», — сказал Семин «СЭ».

Матч легенд «Спартака» со сборной мира, который будет посвящен памяти бывшего футболиста красно-белых Ильи Цымбаларя, состоится 9 сентября.

ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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1
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2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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