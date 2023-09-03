Семин подтвердил участие в матче легенд: «Общение с Каррерой будет позже»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил свое участие в матче легенд «Спартака» и сборной мира.

Ранее директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин заявил, что Семин вместе с Массимо Каррерой будут возглавлять сборную мира.

«Приеду в Москву, чтобы принять участие в матче памяти Цымбаларя. Пока что с Массимо Каррерой не общался, это будет позже. Очень хорошо, что «Спартак» и наша федерация не забывает таких игроков, как Цымбаларь. Он был одним из ведущих игроков страны. В честь него будет матч — это самое главное. Ребята повидаются между собой, приедут иностранцы, которые играли в России. Спортивная часть будет на втором плане», — сказал Семин «СЭ».

Матч легенд «Спартака» со сборной мира, который будет посвящен памяти бывшего футболиста красно-белых Ильи Цымбаларя, состоится 9 сентября.