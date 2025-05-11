Орлов о Николиче: «У него игроки расцветают. Как бежит Глебов! Кордоба отлетел от Абдулкадырова!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное главному тренеру ЦСКА Марко Николичу после победы армейцев над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Конечно, болельщики еще долго будут вспоминать сейв Акинфеева. Ногой. Фантастическое спасение. Игорь держит марку. Он по-прежнему — половина команды. Нужно поздравить Николича. У него играющая команда. И замены работают, свежие футболисты ускоряют игру. Гол же соорудили Койта и Гуарирапа.

А какая у него молодежь! Кисляк все «перекусил» в середине поля. А Глебов? Как он бежит! Невысокий, юркий, на виражах тормозит, ставя защитников в тупик. С потенциалом парень! Очень интересный. А как он борется, как вступает в стыки, несмотря на свою антропометрию? Нет, надо признать: у Николича футболисты растут и расцветают.

А какой командный дух? Все бьются друг за друга. А как здорово вышел на замену Абдулкадыров? Вы помните эпизод, когда он выиграл единоборство — плечо в плечо — у Кордобы? Нападающий «Краснодара» просто от него отлетел. Невероятно! Я впервые увидел, чтобы Кордобу таким образом, без фола, оттесняли от мяча.