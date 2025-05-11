Футбол
11 мая, 15:00

Орлов о Николиче: «У него игроки расцветают. Как бежит Глебов! Кордоба отлетел от Абдулкадырова!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное главному тренеру ЦСКА Марко Николичу после победы армейцев над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Конечно, болельщики еще долго будут вспоминать сейв Акинфеева. Ногой. Фантастическое спасение. Игорь держит марку. Он по-прежнему — половина команды. Нужно поздравить Николича. У него играющая команда. И замены работают, свежие футболисты ускоряют игру. Гол же соорудили Койта и Гуарирапа.

А какая у него молодежь! Кисляк все «перекусил» в середине поля. А Глебов? Как он бежит! Невысокий, юркий, на виражах тормозит, ставя защитников в тупик. С потенциалом парень! Очень интересный. А как он борется, как вступает в стыки, несмотря на свою антропометрию? Нет, надо признать: у Николича футболисты растут и расцветают.

А какой командный дух? Все бьются друг за друга. А как здорово вышел на замену Абдулкадыров? Вы помните эпизод, когда он выиграл единоборство — плечо в плечо — у Кордобы? Нападающий «Краснодара» просто от него отлетел. Невероятно! Я впервые увидел, чтобы Кордобу таким образом, без фола, оттесняли от мяча.

Валентин Пальцев и&nbsp;Александр Соболев борются за&nbsp;мяч в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1).«Зенит» на равных сыграл с Махачкалой... Восхищен Мойзесом из ЦСКА!» Орлов — о золотой гонке, Акинфееве и Соболеве

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
Марко Николич
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • hattabych

    А где: вот такой тренер нужен Зениту?

    11.05.2025

  • Gene63

    Чем мне ещё Николич нравится - это полным отсутствием суеверий. "Победный состав не меняют" - чушь! Ставим тех, кто эффективней против конкретного соперника. Чистая логика и здравый смысл. Ротация не ради ротации, а только по делу. Молодец!

    11.05.2025

