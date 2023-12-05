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Сегодня, 18:25

Семин — о Тюкавине: «У него есть все для того, чтобы двигаться вперед»

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Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на получение форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку (до 21 года) в РПЛ по итогам календарного года.

«Он закономерно получил эту награду. Вне сомнения, у Тюкавина есть большие перспективы. Он результативен, обладает бомбардирскими возможностями и голевым чутьем. У него есть все для того, чтобы двигаться вперед. Очень многое зависит от него. Ему надо работать еще больше для того, чтобы двигаться вперед. Самое главное, чтобы сейчас он смог хорошо закончить в «Динамо». Если после перерыва принесет пользу, значит, будут какие-то перспективы, предложения. А если этого не произойдет, то, наверное, не будет предложений», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

1 декабря бело-голубые объявили о продлении контракта с 21-летним россиянином до конца июня 2028 года.

ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Юрий Семин
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1
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2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
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 - : -
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 - : -
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