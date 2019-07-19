Юрий Семин: "Очень рад, что Гильерме остается. Это правильное решение и для "Локо", и для самого игрока"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о продлении клубом контракта с 33-летним голкипером Гильерме на 3 года.

– Я очень рад, что Гильерме остается. Решение о продолжении работы Гильерме в " Локомотиве" – замечательное, правильное для обеих сторон – и клуба, и самого футболиста, – сказал Семин.

Гильерме защищает цвета "Локо" с середины 2007 года. Его предыдущее соглашение с железнодорожниками было рассчитано до конца 2019 года. Ранее интерес к основному голкиперу сборной России проявлял "Спартак". (Иван Торопцев)