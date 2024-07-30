Юрий Семин: «Лунев — квалифицированный вратарь, который поможет «Динамо»
Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин оценил игру голкипера «Динамо» Андрея Лунева в первых матчах за бело-голубых.
«Он опытный игрок. Да, он допустил пару ошибок в матче с «Локомотивом», но сам же их и исправил. Это очень квалифицированный вратарь, который поможет команде», — цитирует Семина «РБ Спорт».
32-летний Лунев перешел в «Динамо» на правах свободного агента летом 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне РПЛ вратарь провел 2 матча, в которых пропустил 2 мяча.
Источник: «РБ Спорт»
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
4
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|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
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|1
|1
|0
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|4
|
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|0
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|
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|2
|
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|0
|1
|1
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|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
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|Пари НН
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|0
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16
|Кр. Советов
|2
|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
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|5.08
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Спартак – Кр. Советов
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Дмитрий Воробьев
Локомотив
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|
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Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
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|2
|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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