Юрий Семин: «Надеюсь, Антон Миранчук сможет сыграть до конца года»
09:05
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что полузащитник Антон Миранчук сможет выйти на поле до конца года. Сейчас он восстанавливается после травмы.
— Многие отмечают, что без Миранчуков футбол «Локомотива» хотя и менее творческий, но более дисциплинированный. Разделяете подобную точку зрения?
— Полностью отрицаю такую мысль. У нас и с Миранчуками все дисциплинированно — братья выполняют все задания.
— Антон Миранчук сможет сыграть до конца года?
— Надеюсь, сможет. (Дмитрий Зимин)
Полностью интервью Юрия Семина — здесь.
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