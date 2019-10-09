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Юрий Семин: «Надеюсь, Антон Миранчук сможет сыграть до конца года»

09:05
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что полузащитник Антон Миранчук сможет выйти на поле до конца года. Сейчас он восстанавливается после травмы.

— Многие отмечают, что без Миранчуков футбол «Локомотива» хотя и менее творческий, но более дисциплинированный. Разделяете подобную точку зрения?

— Полностью отрицаю такую мысль. У нас и с Миранчуками все дисциплинированно — братья выполняют все задания.

— Антон Миранчук сможет сыграть до конца года?

— Надеюсь, сможет. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-glavnogo-trenera-lokomotiva-yuriya-semina-o-matche-s-atletiko-grafike-komandy-i-valerii-gazzaeve-dinamo-liga-chempionov-rpl-1596323/

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