Юрий Семин: «Надеюсь, Антон Миранчук сможет сыграть до конца года»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что полузащитник Антон Миранчук сможет выйти на поле до конца года. Сейчас он восстанавливается после травмы.

— Многие отмечают, что без Миранчуков футбол «Локомотива» хотя и менее творческий, но более дисциплинированный. Разделяете подобную точку зрения?

— Полностью отрицаю такую мысль. У нас и с Миранчуками все дисциплинированно — братья выполняют все задания.

— Антон Миранчук сможет сыграть до конца года?

— Надеюсь, сможет. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь.