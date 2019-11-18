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Юрий Семин: «Крыховяк должен помочь «Локомотиву»»

13:46
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что очень рассчитывает на полузащитника Гжегоша Крыховяка. Хавбек получил сотрясение головного мозга в матче 16-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1), однако отправился выступать за сборную Польши и принял участие в победном матче с Израилем (2:1), забив гол.

— Как дела у Крыховяка?

— С ним находимся на связи, он выступил за сборную и должен помочь «Локомотиву». Сейчас важно правильно провести предстоящий цикл. У нас на сборе 18 человек, взяли футболистов из молодежной команды, «Казанки». Следим за ними. Важно, чтобы они имели возможность поработать с такими мастерами как Чорлука, Хеведес. Такой шанс выпадает не каждому. Хочется, чтобы таких как Тугарев, Магкеев, Куликов становилось больше. (Дмитрий Зимин)

Полностью интервью Семина здесь

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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