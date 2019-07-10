Юрий Семин: "Гильерме? Хочу, что бы в моей команде играли только лучшие"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, комментируя в интервью "СЭ" встречу с болельщиками, назвал Гильерме лучшим вратарем России.

Во вторник гендиректор "железнодорожников" Василий Кикнадзе дал понять, что трансфер 33-летнего голкипера в "Спартак" неизбежен.

– Что, на ваш взгляд, способно сделать общение команды с болельщиками более доверительным?

– Недавно мы решили создать из игроков своеобразную рабочую группу, которая станет тесно взаимодействовать с фанатами. Это даст людям возможность быть в курсе всего происходящего в коллективе. В число таких футболистов, выбранных командой, вошли капитан Ведран Чорлука, два вице-капитана – Гильерме и Владислав Игнатьев, а так же Алексей Миранчук и Борис Ротенберг.

– В этой пятерке оказался и Гильерме. Многих интересует вопрос, останется ли он в "Локомотиве"?

– Гильерме – вице-капитан, считаю его лучшим вратарем страны, который верой и правдой продолжает служить "Локомотиву". Поэтому и оказался в этом списке. И, как любой тренер, я хочу, что бы в моей команде играли только лучшие. (Александр Львов)​

Гильерме – "Локо" или "Спартак"? //

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