Юрий Семин: «Фарфан и Ротенберг вернутся в общую группу со второго сбора»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о планах на первый зимний сбор. Он подчеркнул, что нападающий команды Джефферсон Фарфан сможет полноценно тренироваться со второго сбора.

— Фарфан и Ротенберг, восстанавливающиеся от травм, полетят на сбор в Испанию и будут работать там по индивидуальной программе, — сказал Семин. — Джорджевича ждем позже. Задачи? Разноплановый сбор. В конце сезона у нас было много повреждений, сейчас стоит задача постепенно подвести всех игроков к работе в общей группе, чтобы избежать новых проблем со здоровьем. Также важно заложить функциональную базу. Будут более объемные, но менее интенсивные тренировки. Также проведем несколько товарищеских матчей.

— А когда Фарфана и Ротенберга ждать в общей группе?

— Надеюсь, вернутся в нее со второго сбора. (Дмитрий Зимин)

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