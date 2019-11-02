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Юрий Семин: «Четырнадцать нарушений у нас и восемь желтых карточек — даже припомнить такого не могу»

16:14
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:1).

— Очко, люблю говорить об этом, — это движение вперед. Это не поражение, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Настраивались на то, чтобы победить. Но очень сложные условия.

Хорошо играла «Уфа» и замечательно работал судья. Четырнадцать нарушений у нас и восемь желтых карточек — даже припомнить такого не могу.

Те ребята, которые играли, действовали с хорошей самоотдачей. И очень сложно выйти на это поле из резерва. Да и разогреться непросто.

Ситуация складывалась — надо было бить издалека. Правильное решение ребята принимали. Другое дело, что удар не получался.

Уфа — Локомотив

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