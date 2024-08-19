Чернов рассказал о желании написать книгу

Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что его посещают мысли о написании книги.

«Была ли у меня мысль написать книгу после карьеры? Возможно, ведь такие мысли посещают. Если соберу все свои футбольные моменты воедино, может быть, получится что-то хорошее. Думаю, такую книгу можно было бы посвятить футбольной жизни, становлению футболистом, пути, который я прошел, и моментам, какие были», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

Чернов ранее играл в составе «Томи», «Газовика», «Химок» Дзержинск, «Енисея», «Зенита», «Тосно» и «Краснодара».

Контракт левого защитника с «Ростовом» рассчитан до 2026 года.