Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями после матча с «Ахматом» (0:2) в 9-м туре Тинькофф чемпионата России. Он рассказал, как повлияло на команду отсутствие Эрика Бикфалви.

— Предупреждали ребят, что «Ахмат» будет сильно заряжен после трех поражений. Ожидали, что будет много единоборств, и кто будет их выигрывать — будет владеть инициативой. К сожалению, пропустили быстрый гол, а потом до конца не смогли оправиться. Было проиграно очень много единоборств, было проиграно много простых мячей, поэтому не смогли завладеть инициативой. А потом удаление и пенальти, провели большую часть игры в меньшинстве, было сложно что-то сделать. Хотя некоторые вылазки, скажем так, набеги на ворота «Ахмата» у нас были. Хочу похвалить ребят, что не бросили играть и сражались. Благодарен за второй тайм, в меньшинстве всегда сложно выступать, тем более здесь.

— Сильно ли сломало план на игру отсутствие Бикфалви?

— Он готовился к игре, получил повреждение буквально вчера. Наигрывали состав с Эриком, а тут он выпал, нужно было что-то менять. Согласен, что с ним и без него у нас разная команда.

— Каков характер травмы Подберезкина?

— Он держится за заднюю поверхность бедра. Какое-то повреждение есть, пока точно не можем сказать, — цитирует тренера официальный сайт «Ахмата».

В составе победителей отличились Георгий Мелкадзе и Бернард Бериша.