Юрий Матвеев: «Ничья с «Зенитом»? Неплохой результат»
18:47
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев после ничейного результата в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1) подвел итоги встречи.
— Ничья — большое достижение? Неплохой результат при достаточно качественной игре. В плюс занесем. К сожалению, не очень хорошо начали. Допускали на ровном месте ошибки, присутствовала нервозность, потом взяли мяч под контроль и контролировали игру. Быстрый гол? Был на план на игру — играть. У нас был свой план, вне зависимости от всего другого, по которому мы и действовали, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 10 баллов и 10-я строчка.
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