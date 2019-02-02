Юрий Газинский: "Краснодару" ни разу не удавалось стать чемпионом. Все зависит от нас"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский поделился ожиданиями от второй половины сезона, отметив важность товарищеских игр. По его словам, они закаляют дух.

– Эта часть чемпионата складывается для нас удачно. Мы можем зацепиться, – сказал Газинский в Инстаграме. – С ребятами обсуждали эту тему. Нам ни разу не удавалось стать чемпионами. Сейчас все зависит от нас.

Настроение на предстоящие товарищеские игры боевое. Победы придают положительные эмоции. Важно побеждать в контрольных матчах. Это закаляет дух и помогает в официальных играх.



У "Краснодара" еще достаточно времени до возобновления чемпионата. Однако до этого у нас важнейшие матчи в Лиге Европы и Кубке России. Мы прекрасно понимаем, что "Спартак" – сложный соперник. Матч легким не будет, к тому же мы находимся близко в турнирной таблице. Однако сейчас важно подготовиться к Лиге Европы.