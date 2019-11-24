Юрий Газинский: «Игнатьеву легких подзатыльничков дали за пенальти»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский остался доволен тем, как вошел в игру в матче чемпионата России с «Арсеналом» (2:1). Хавбек вышел впервые на поле в нынешнем сезоне после восстановления. Также он прокомментировал нереализованный пенальти Ивана Игнатьева, который пробил мимо ворот.

— Мы перед игрой общались с тренерами. Я сказал, что готов, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Газинский. — Очень рад вернуться. Спасибо команде и тренерам за доверие. Всегда сложно на замену выходить. Много пропустил. С каждым матчем буду прибавлять. Наберу свои кондиции через игровую практику.

Незабитый пенальти Игнатьева? Это игровой момент. Понятно, что надо забивать. Но каждый мог не забить. Я сам мог оказаться на этом месте. Так, легких подзатыльничков дали. Но в шутку. Ваня сам все понимает. У нас кто готов, тот и бьет пенальти.